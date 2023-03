morte-de-pedrinho-matador:-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer

O assassino em série foi morto a tiros na manhã deste domingo (5), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os atiradores trocaram de carro durante a fuga. Pedrinho Matador em entrevista ao Fantástico em 1996

Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi morto na manhã deste domingo (5), em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele tinha 68 anos e já havia sido condenado por dezenas de assassinatos.

A morte foi confirmada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Abaixo, leia perguntas e respostas sobre o caso:

‘Pedrinho Matador’ foi morto a tiros na manhã deste domingo (5), em Mogi das Cruzes

Como foi o assassinato?

Pedrinho Matator foi encontrado por volta das 10h no bairro Ponte Grande. Ele estava na calçada quando um carro preto passou atirando contra Pedro.

Quando a Polícia foi acionada?

Após o carro preto passar atirando contra Pedrinho, a PM foi acionada para a ocorrência. Pedrinho Matador já estava morto quando a polícia chegou ao local. A perícia concluiu os trabalhos e o corpo foi retirado do local.

Pouco depois, a corporação foi informada de que um carro preto havia sido sido abandonado. Os PMs, então, começaram a busca pelo carro, que foi posteriormente econtrado. e, então, começaram as buscas desse veículo, encontrado posteriormente.

Quem é a vítima do assassinato?

Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, tinha 68 anos. Ele já havia sido condenado por dezenas de assassinatos. Em 1996, em entrevista exclusiva exibida no Fantástico, Pedrinho disse que matava por prazer e vingança.

Quem são os suspeitos?

Segundo a tia de Pedrinho Matador, quem atirou nele estava em um carro preto. De acordo com a investigação, os atiradores abandonaram o carro preto e fugiram em um outro veículo, de cor branca. Ninguém foi preso até o momento.

Onde o carro preto foi encontrado abandonado?

O veículo preto foi encontrado na Estrada da Cruz do Século, também em Mogi das Cruzes, cerca de um quilômetro de onde Pedrinho Matador sofreu os disparos. Um galão e um pano estavam próximos do carro.

O que a polícia está investigando?

A Polícia Militar busca identificar e localizar o veículo branco onde quem teria atirado em Pedrinho Matador teria seguido com a fuga.

