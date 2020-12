Morte Paolo Rossi, Rita Dalla Chiesa scatena la bufera: il commento che non è piaciuto

Rita Dalla Chiesa ha commentato la scomparsa del grande Paolo Rossi, ma le sue parole hanno indignato il web.

Paolo Rossi: tutti in lacrime per la scomparsa del campione

La morte di Paolo Rossi ha addolorato milioni di italiani. Il giocatore di calcio non è stato ricordato con parole di affetto solo dai tifosi, in tanti infatti anche se non appassionati di calcio hanno lasciato un pensiero per lui. Paolo era una persona estremamente umile e buona, qualità non sempre scontate per un fuoriclasse, ecco perhè la sua scomparsa ha rattristato anche chi ha poca familiarità con lo sport. Sono stati moltissimi i personaggi dello spettacolo che hanno espresso il rammarico per la sua dipartita, anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa lo ha omaggiato, ma il suo commento ha scatenato un caso mediatico.

Rita Dalla Chiesa: le sue parole per la scomparsa del campione Paolo Rossi non sono piaciute

Amadeus,e Giovanna Civitillo hanno pubblicato un post sul loro profilo Instagram per il mitico giocatore, esprimendo la loro tristezza per la sua scomparsa:“Dispiacere immenso” hanno scritto. Rita Dalla Chiesa si è unita alle parole di affetto della coppia per il giocatore, ma il suo messaggio ha suscitato non poche polemiche:“Si, questa volta è proprio dispiacere profondo per un grande sportivo e una grande persona”, ha risposto la conduttrice. Alcuni followers hanno colto nelle parole di Rita Dalla Chiesa un chiaro, quanto inopportuno riferimento alla scomparsa di Diego Armando Maradona.

“Questa volta’ a cosa vuole alludere? La precedente morte di un altro grande sportivo non meritava dispiacere profondo’?” ha commentato un utente.“Questa volta che significa, soprattutto sottolineando ‘per un grande sportivo è una grande persona’? Che Maradona invece nel suo privato non lo era?! La morte è morte per tutti ed è quindi meritevole di dolore per tutti, anche per chi nella vita privata ha fatto errori! Che delusione!” hanno scritto altri ancora. La conduttrice è stata aspramente criticata per le sue parole. Rita però non ha fatto nessun riferimento esplicito, di fatto quest’interpretazione delle sue parole è stata tratta da alcuni followers.

