Mortes de trabalhadores que caíram de cachoeira em SC são investigadas

Objetivo é verificar se houve algum tipo de negligência. Edivaldo Ramos Burato e Cleberson Raldi morreram após caírem enquanto trabalhavam em uma represa em Treze de Maio. Edivaldo Ramos Burato e Cleberson Raldi

Facebook/Reprodução

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as mortes de Edivaldo Ramos Burato e Cleberson Raldi, os dois trabalhadores que morreram após caírem de uma cachoeira em Treze de Maio, no Sul catarinense. O objetivo é verificar se houve algum tipo de negligência, explicou o delegado Lucas de Sá Rezende, responsável pelo caso.

Os dois trabalhadores faziam um serviço em uma represa quando desapareceram na água, na quinta-feira (23). Os bombeiros fizeram buscas. O corpo de Cleberson foi encontrado na sexta (24) e o de Edivaldo, no domingo (26).

O delegado afirmou que o inquérito foi aberto já na quinta. “Já começamos as diligências, as oitivas de todas as pessoas”.

Buscas na sexta-feira (24) por trabalhadores que caíram em cachoeira em Treze de Maio

CBMSC/Divulgação

A Polícia Científica fez perícia no local e os exames cadavéricos das vítimas. Em relação aos depoimentos, o delegado disse que “são várias pessoas para serem ouvidas. Temos que identificar testemunhas. Serão ouvidas pessoas da empresa”.

“O objetivo é identificar se houve alguma negligência, se não era função deles, se não estavam usando equipamentos corretos”, declarou o delegado.

