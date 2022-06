Morti Oggi Milano

Prima ha litigato in modo furibondo in casa con un altro uomo, forse un conoscente, poi ha avuto un arresto cardiaco ed è morto in ospedale, quasi certamente per overdose di droga. Il dramma si è consumato a Milano, tra via Dalmazia e il Policlinico. Tutto è iniziato alle tre di notte di domenica 12 giugno con una telefonata al 112 da parte di alcuni vicini di casa, che segnalavano alle forze dell’ordine una lite in corso nell’appartamento.

I poliziotti del commissariato Mecenate si sono precipitati sul posto e si sono trovati di fronte ad un 34enne, in stato di fortissima alterazione da stupefacenti, mentre inseguiva per casa un coetaneo, armato di un coltello, e lo feriva alla fronte. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. L’uomo ferito, un ivoriano, è stato portato in codice verde all’ospedale Città Studi e dimesso successivamente con una prognosi di tre giorni: aveva solo qualche taglietto in fronte.

Morto in ospedale

Diverso il destino dell’altro, un italiano. Dopo che i poliziotti lo avevano disarmato, è stato a sua volta caricato su un’ambulanza, ma è andato in arresto cardiaco. I sanitari sono riusciti a rianimarlo e lo hanno portato in codice rosso al Policlinico dove, però, ha avuto un secondo arresto cardiaco, dal quale non si è più ripreso.