Morto di Covid il papà di Jamie Dornan, l’attore di 50 sfumature di grigio

Lutto per l’attore Jamie Dornan, il Christian Grey della saga di Cinquanta sfumature noto anche per il ruolo del serial killer nella serie televisiva The Fall: Caccia al serial killer. Purtroppo è morto il padre Jim Dornan, all’età di 73 anni, dopo aver contratto il Covid-19. Era un noto medico di Belfast di reputazione internazionale e aveva anche recitato in un piccolo ruolo con il figlio in The Fall e nella serie Marcella. L’attore aveva già perso la mamma quando aveva appena 16 anni.

Chi era Jim Dornan

Jim Dornan è stato un valente ostetrico e ginecologo per oltre quarant’anni, oltre che presidente del dipartimento di scienze della vita e della salute presso l’Ulster University e prima ancora titolare di una cattedra in medicina fetale presso la Queen’s University di Belfast. Nel 2005 gli era stata diagnosticata la leucemia linfocitica, che lo aveva portato a lavorare a stretto contatto con l’ente di beneficenza Leukemia & Lymphoma Northern Ireland. E proprio dall’associazione è arrivato l’annuncio con il messaggio di cordoglio:

È una triste notizia la scomparsa del Professor Jim Dornan, appassionato mecenate, difensore e amico di tutti. Jim è stato il sostenitore di così tanti piccoli enti di beneficenza e cause [in Irlanda del Nord] e quell’eredità continuerà a vivere. Condoglianze a familiari e amici in questo momento triste.

in foto: Jim Dornan in Marcella

La famiglia di Jamie Dornan, la perdita della madre

La comunità medica nordirlandese ha espresso dolore per la scomparsa dello stimato professore, con le condoglianze a Jamie Dornan e alle sue sorelle, che già persero la madre Lorna, morta per un tumore al pancreas (il marito Jim divenne presidente dell’associazione Northern Ireland pancreatic cancer charity). Anni fa l’attore spiegò che nessun altro evento aveva avuto un impatto maggiore di quel lutto: “Non lo superi mai e ora che anch’io ho figli è strano vedere vedo che non hanno la nonna“. Dopo essere rimasto vedovo, il padre Jim si era risposato: anche la seconda moglie Samina è ginecologa. Le sorelle di Jamie sono Liesa, che lavora per Disney a Londra, e Jessica, una stilista di moda che risiede a Falmouth, in Inghilterra. Curiosità: la cugina della loro nonna era la celebre attrice Greer Garson, premio Oscar per La signora Miniver.