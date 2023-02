Morto em atropelamento levou golpe de capacete em bar antes de cair na frente de caminhão, diz PM

Acidente aconteceu no setor Sol Nascente, em Gurupi, no sul do estado. Homem que bateu na vítima antes do acidente fugiu do local, mas foi identificado pela polícia. Acidente aconteceu em rua de Gurupi

O atropelamento que causou a morte de Leomar Pereira Bezerra, de 46 anos, aconteceu depois que ele se envolveu em uma confusão em um bar e caiu na rua após receber um golpe de capacete. O acidente aconteceu no setor Sol Nascente em Gurupi, no sul do estado.

Leomar foi atropelado por um caminhão e sofreu um grave ferimento na região da barriga e das pernas, ficando com os órgãos internos expostos. Ele chegou a ser socorrido pelos Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital, na tarde desta sexta-feira (24).

Testemunhas contaram à polícia que Leomar chegou ao bar e começou a discutir com um homem que estava no local. Ele acabou sendo atingido com um golpe de capacete na cabeça e caiu na rua no momento em que o caminhão estava passando.

O suspeito que bateu na vítima antes do acidente fugiu do local em uma moto, mas foi identificado pela PM. O motorista do caminhão e testemunhas foram levados para prestar depoimento.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal seguida de morte e agora será investigado pela Polícia Civil.

Homem morreu após ser atropelado por caminhão em Gurupi

