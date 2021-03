morto-il-fotografo-giovanni-gastel,-il-ricordo-dei-vip-che-lo-avevano-conosciuto

Si è spento all’età di 65 anni, a causa delle complicanze da Covid-19, il fotografo Giovanni Gastel. Uno dei più importanti maestri della fotografia, che sulla sua strada ha incontrato grandi personalità nel mondo della moda, del cinema e dello show-business. Molti i volti noti fermati nel tempo dai suoi scatti, come tanti sono i messaggi di coloro che hanno voluto ricordarlo da Stefano Accorsi ai Negramaro, da Bebe Vio a Caterina Balivo, tutti portano nel cuore i momenti trascorsi insieme.

Il saluto del mondo dello spettacolo

Tanti i messaggi che in queste ore, divulgata la notizia della scomparsa del noto fotografo milanese, hanno voluto rendergli omaggio condividendo un momento, uno scatto, un barlume d’arte e di bellezza, attraverso le immagini che sono state le sue opere d’arte. Personaggi dello sport, come la giovane Bebe Vio, che ricorda l’ultimo momento insieme: “Pochi mesi fa eravamo insieme pensando a mille dei progetti che a te piaceva definire eterni istanti.. sei e sarai sempre magico”. Alle sue, si aggiungono le parole di Alessandra Amoroso, incredula per questa dolorosa scomparsa: “Ho avuto il grande privilegio di conoscere la tua arte, la tua passione, i tuoi occhi. Grazie per avermi dato questo grande onore. Ancora non ci credo. Ciao maestro”. Alcuni hanno magnificato la sua arte, come Claudio Cecchetto: “Ci ha lasciati il più grande di tutti“, o Caterina Balivo che scrive: “Te ne se andato anche tu. La tua ironia, generosità e maestria davanti alla macchina fotografica resteranno sempre con me”. Sulla stessa lunghezza d’onda è la cantante Chiara Galiazzo che, ricordando Gastel, twitta: “Il più grande artista con cui io abbia mai avuto la fortuna di lavorare. Ciao Giovanni, Grazie di tutto”. Anche Michelle Hunziker, pubblicando alcuni scatti, anche insieme a suo marito Tomaso Trussardi rivolge il suo pensiero a Gastel, scrivendo: “Buon viaggio amico nostro…. Anima stupenda. Uomo sempre gioioso e sorridente. Grande fotografo e artista. Hai lasciato davvero il segno attraverso le tue magnifiche opere fotografiche. Ci mancherai”.

E ancora, alla galleria di immagini che stanno riempendo i social in queste ore, si aggiunge il ricordo dei Negramaro che pubblicano uno scatto quasi visionario, sempre in bianco e nero: “Attraverso gli occhi del grande maestro Giovanni Gastel, resterai sempre nei nostri cuori”. Stefano Accorsi, come altri suoi colleghi, ha invece deciso di condividere un momento che li ritraeva insieme, salutandolo l’artista come un amico: “Ciao Giovanni. Che brutto giorno oggi”. Anche Cristina Marino dedica un ultimo saluto a Gastel, scrivendo su Instagram, accanto ad un suo scatto: