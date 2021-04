morto-il-produttore-di-elisa-di-rivombrosa,-il-dolore-di-giulio-berruti

Lutto nel mondo della tv: nelle scorse ore è morto Raffaello Monteverde, detto Lello, produttore di molte serie tv di successo degli anni Ottanta, Novanta e Duemila. L’imprenditore è venuto a mancare nella giornata odierna, a Roma, nella sua abitazione, assistito dalla moglie Cristiana Zucchiatti, presidente del premio Afrodite. Monteverde era nato nella Capitale il 16 aprile del 1942. Infatti aveva da poco compiuto 79 anni. A rendere nota la notizia è il quotidiano Il Messaggero.

Tra le sue produzioni più famose ci sono “Elisa di Rivombrosa”, la versione italiana del “Commissario Rex”, “Professione Fantasma”, Incantesimo 3, 4, 5 e 6 e I segreti di Borgo Larici.

Monteverde ha iniziato la carriera lavorando all’Onda Telerama di suo fratello Geo Tapparelli come segretario di produzione sul set dei Caroselli per poi fondare la Solaris Film con Adriano Ariè. Ebbe così inizio l’avventura riguardante la produzione di sceneggiati per la Rai, che lo condussero al successo con “Diario di un giudice” di Marcello Baldi con Sergio Fantoni e Ilaria Occhini.

Alla fine degli anni Novanta si cimenta anche nella produzione di diversi film destinati al mercato televisivo in coproduzione con gli Stati Uniti. Quindi nel 2000, assieme a Guido e Maurizio De Angelis, realizza “Incantesimo” ed “Elisa di Rivombrosa”. La regia dello sceneggiato in costume, che ebbe un successo vasto, fu affidata a Cinzia TH Torrini.

E proprio Th Torrini oggi lo ricorda con grande affetto, rammentando che fu proprio Monteverde nel 2001 a proporle la regia della prima lunga serie in costume, una novità per quegli anni. “Un uomo generoso, di talento come lo sono i grandi produttori che sanno vedere lontano”, ha dichiarato Cinzia, sempre come riferisce Il Messaggero. La regista ha inoltre parlato di un “esempio di grande umanità” unita “al coraggio e all’instancabile passione” per il mestiere per cui si è impegnato per tutta la vita.

Giulio Berruti ricorda con un post toccante la scomparsa dell’amico Raffaello Monteverde

Anche l’attore Giulio Berruti ha ricordato il produttore attraverso un post Instagram. Post molto toccante e in cui trapela sofferenza e dolore per il decesso dell’amico e collega di set. “Oggi ci lascia un pezzo importante della televisione italiana“, ha esordito il compagno dell’onorevole di Italia Viva Maria Elena Boschi. “Hai fatto sognare milioni di famiglie con i tuoi successi. – ha aggiunto sempre Berruti -. A molti di noi hai trasmesso un mestiere, una passione. Io ti ricordo così, sorridente a Malta mentre giravamo nel 2014, tra un pomodoro al sale che tanto amavi per pranzo ed un ciak. Mi dispiace molto Lello. TANTO. Un abbraccio grande alla tua famiglia”.