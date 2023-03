morto-investito-dallo-scuolabus-della-sorellina,-folla-alla-fiaccolata.-il-rito-funebre-il-25-marzo

Sant’Elpidio a mare, 11 marzo 2023 – Una dimostrazione di vicinanza straordinaria quella che la comunità di Casette d’Ete ha voluto dare alla famiglia del piccolo Jaghunar Singh, il bimbo di un anno e mezzo morto lunedì scorso, investito dallo scuolabus proprio davanti alla sua abitazione, in via Pisanelli a Casette d’Ete.

Stasera, in tantissimi si sono ritrovati ai giardini di via Nenni, e, con i lumini accesi, con palloncini e fiori bianchi in mano, si sono diretti silenziosamente verso la casa della famiglia Singh, dove ad attenderli c’erano i genitori di Jaghunar e i familiari.

E’ stato un momento molto intenso, emotivamente toccante, con la gente che ha stretto in un abbraccio quel padre e quella madre che, in dignitoso silenzio hanno accolto questa dimostrazione di affetto della comunità locale, hanno accettato fiori bianchi accompagnati da carezze e parole di incoraggiamento miste a lacrime trattenute a fatica.

Solo quando si è avvicinato l’anziano che, lunedì mattina, stava alla fermata dello scuolabus e ha assistito alla tragedia che si è consumata nel volgere di pochi attimi, la mamma è crollata in un pianto disperato, stringendolo convulsamente tra le braccia.

Tra la folla, anche il sindaco Alessio Pignotti, gli assessori Roberto Greci, Stefano Pezzola e Paolo Maurizi che, in questi giorni, sono stati sempre molto vicini alla famiglia Singh.

Il tempo di una poesia dedicata al caro Jaghunar che adesso correrà libero su altri cieli, un applauso discreto e poi la folla si è congedata dalla famiglia, con lo stesso silenzio, con cui era arrivata.

Dopo la cremazione, il rito funebre per l’ultimo saluto a Jaghunar è stato fissato per il 25 marzo, presso il tempio sikh di Porto Sant’Elpidio.

pappa2200