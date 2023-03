morto-l’ex-terrorista-“nero”-pierluigi-concutelli,-una-vita-in-carcere-e-i-legami-con-la-‘ndrangheta

È morto a 79 anni Pierluigi Concutelli, il terrorista nero condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Occorsio. È morto dopo una lunga malattia. È stato tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata. Dopo aver trascorso quasi metà della sua vita in carcere, il terrorista aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute. Negli anni dell’adesione alla lotta armata era soprannominato il ‘Comandante’. Arrestato nel 1977 non ha mai rinnegato la sua adesione alla lotta armata.

Il profilo

All’inizio degli anni Settanta, Concutelli entrò in Ordine Nuovo ed era soprannominato il “comandante”. fu tra gli organizzatori del rapimento del banchiere Luigi Mariano, nel luglio del 1975, per la cui liberazione venne pagato un riscatto di 280 milioni di lire. Ricercato dalla procura di Palermo fuggì prima a Roma e poi in Spagna. Tornò in Italia l’anno successivo dove sempre nel mese di luglio uccise il sostituto procuratore Vittorio Occorsio, che nel 1972 era stato il pubblico ministero nel processo contro alcuni dirigenti di Ordine Nuovo, poi condannati per ricostruzione del partito fascista. Concutelli venne arrestato nel 1977 in un covo in via dei Foraggi, nel centro storico di Roma, e non ha mai rinnegato la sua adesione alla lotta armata. È responsabile anche degli omicidi nel carcere di Novara dell’estremista di destra Carmine Palladino e di Ermanno Buzzi, sospettati da Concutelli, di voler collaborare con le forze dell’ordine.

I legami con la ‘ndrangheta

Noti i suoi legami calabresi con la cosca De Stefano in particolare. Proprio Concutelli raccontò in passato di aver condiviso, durante il periodo di latitanza, un appartamento con Paolo De Stefano e Stefano Delle Chiaie. Secondo alcuni collaboratori di giustizia Concutelli avrebbe partecipato al famoso summit di Montalto nel 1969 con numerosi boss della ‘ndrangheta e Stefano delle Chiaie, ai tempi del “Golpe Borghese

The post Morto l’ex terrorista “nero” Pierluigi Concutelli, una vita in carcere e i legami con la ‘ndrangheta appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Vito Califano