morto-l’hairstylist-stefano-bongarzone,-rita-dalla-chiesa:-“rimarrai-nell’anima”

Si è spento all’età di 55 anni il noto hairstylist e makeup artist Stefano Bongarzone, volto noto per aver partecipato a svariate trasmissioni televisive in cui dispensava consigli nel settore e per essere stato un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, avendo lavorato con molti personaggi nel mondo della tv. I familiari e i collaboratori del salone di bellezza aperto nella sua Roma, informano che i funerali si terranno il giorno 6 aprile presso la Chiesa di San Giovanni Crisostomo in Via Emilio De Marchi 60.

Chi era Stefano Bongarzone

Oltre all’attività nel suo negozio romano nel quartiere Trieste, Stefano Borgonzone era noto per le sue competenze nel settore dell’hairstyling e del make up, tanto da essere chiamato spesso in trasmissioni come “Costume e società“, storica rubrica del Tg2, e per tanto tempo è stato ospite fisso del programma radiofonico su Radio Radio condotto da Barbara Palombelli e Raffaella Longobardi, ovvero “Io le donne non le capisco“. Bongorzone svolgeva con professionalità e passione il suo lavoro, come lui stesso ha scritto nel presentarsi sul suo sito: “Un operaio del mio lavoro. Non smetto mai di lavorare perché il mio lavoro è nella mia vita. Amo l’armonia in tutto, compreso il settore estetico. Ho dedicato la mia vita alle donne e ne sono felice, vorrei continuare a farlo per molto tempo ancora”. Il 55enne aveva un matrimonio alle spalle con una donna di nome Laura e che lo ha reso padre di Marzio, il suo unico figlio. Dopo il divorzio, poi, si è legato a Manfredi il suo compagno da anni.

Il ricordo di Rita Dalla Chiesa

A ricordarlo, per prima, con un lungo post su Facebook è stata Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv e giornalista ha rivolto parole cariche di affetto e intrise di dolore per la scomparsa di un amico sincero che per anni l’ha accompagnata nel suo percorso artistico, come lei stessa racconta: