Mossoró começa aplicação de vacina bivalente contra covid-19 em mulheres gestantes e puérperas

Inclusão do público na vacinação com imunizante da segunda geração começou nesta quinta-feira (2). Aplicação da vacina bivalente em Mossoró

Prefeitura de Mossoró/Arquivo

A Prefeitura de Mossoró, no Oeste potiguar, anunciou que abriu nesta quinta-feira (2) a aplicação da vacina bivalente contra covid-19 para gestantes e puérperas.

A dose de reforço do imunizante é direcionada ao público que tomou pelo menos as duas doses iniciais, ou seja, concluiu o esquema básico. Para se imunizar, é necessário ter tomado a última dose há 4 meses.

As gestantes e puérperas fazem parte da fase 3 da atual campanha de imunização, iniciada na última segunda-feira (27). No município, a vacinação também está aberta para os idosos acima dos 60 anos de idade; pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; comunidades indígenas, ribeirinhas, e quilombolas a partir de 12 anos de idade.

Nesta semana, Mossoró recebeu 7.638 doses da vacina bivalente que integra a segunda geração de imunizantes contra a Covid-19. A vacina protege contra a variante original do vírus e cepas como a Ômicron.

Mossoró conta 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a Faculdade de Enfermagem (FAEN) da UERN na aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19.

Pontos de imunização

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel

UBS Dr. José Leão – Alto da Conceição

UBS Dr. Chico Costa – Santo Antônio

UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição III

Centro Clínico Evangélico – Centro

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho – Pintos

UBS Dr. Luiz Escolástico Bezerra – Santa Delmira

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Raimundo Renê Dantas – Boa Vista

UBS Dr. Chico Porto – Aeroporto

Faculdade de Enfermagem (FAEN) – Centro

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Ufficio Stampa