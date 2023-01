Mostre seu lugar preferido das férias no Amapá; envie fotos ao G1

Galeria será publicada na domingo (23). Fotos podem ser enviadas até sexta-feira (21), pela ferramenta colaborativa VC no G1. Balneário do Curiaú é um dos destinos preferidos durante as férias em Macapá

Jorge Abreu/G1

Seja em balneários, clubes, pontos turísticos, sítios particulares, sempre há um lugar preferido para relaxar nas férias. O G1 vai publicar uma galeria especial no domingo (23) para mostrar qual lugar do Amapá o internauta prefere curtir e se divertir neste período de julho.

Envie a sua foto para a ferramenta colaborativa VC no G1, com o seu nome e o nome das pessoas que aparecem na imagem com você. Os arquivos devem ser enviados até sexta-feira (21) e só serão aproveitadas aquelas enviadas em nome do próprio autor.

As imagens devem ser na posição horizontal e em alta resolução, além de estarem nos formatos jpg, bmp, png ou gif. Preencha o cadastro no VC no G1 e participe!

Veja como enviar sua foto

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o VC no G1 AP ou por Whatsapp, nos números (96) 99178-9663 e 99115-6081.

