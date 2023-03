Moto Clube lamenta mortes de integrantes após tiroteio em festa beneficente em São Carlos

Na publicação, organização descreve que a situação é um momento obscuro e agradece o apoio de outros moto clubes e simpatizantes. Erick e Leandro foram sepultados no domingo (26). Zapata Moto Clube lamenta morte de integrantes após tiroteio em evento beneficente em São Carlos

O Zapata Moto Clube publicou, nesta segunda-feira (27), uma nota lamentando as mortes dos integrantes Erick Marcel e Leandro Pereira que foram assassinados durante uma festa beneficente, no último sábado, em São Carlos (SP).

Na publicação, o Zapata descreve que a situação é um momento obscuro e agradece o apoio de outros moto clubes e simpatizantes. Veja abaixo.

“Esse é um momento ímpar em nossa história, uma tragédia que tirou a vida de duas pessoas incríveis da nossa família, nesse momento tão obscuro só temos a agradecer todos os Moto clubes, amigos e simpatizantes que compartilham dos sentimentos de tristeza…

Hommer Zapata Hasta lá muerte ! Pereckrino Zapata Hasta lá muerte !”

Além de Erick e Leandro, outros dois integrantes do moto clube foram alvejados no crime. Lucas Pinheiro e Adriano Oliveira foram socorridos para a Santa Casa após a tragédia. Pinheiro teve alta no domingo (26) e Oliveira segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

O crime,

O delegado Gilberto de Aquino disse ao g1 que testemunhas relataram que Lavezzo, que consumia vodka no local, estava importunando pessoas e assediando mulheres. Ele foi retirado à força do estabelecimento e chegou a ficar ferido no supercílio.

Cerca de 40 minutos depois, Lavezzo voltou em um carro, mas estaria usando um capacete de moto. Ele entrou na festa e atirou contra quatro homens que estavam próximos ao bar.

Local onde acontecia festa que terminou com tiroteio com 3 mortos e 2 feridos em São Carlos

Dois homens morreram no local e outros dois foram socorridos para a Santa Casa. Um deles está em estado gravíssimo.

A PM, que já estava no local do evento por conta de uma ocorrência de barulho, atirou contra o suspeito, que morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio consumado e homicídio tentado e está sendo investigado.

Tiroteio em festa beneficente termina com três mortos e dois feridos em São Carlos

