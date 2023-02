Motoboy usa prancha de stand up para fazer entregas em rua alagada no litoral de SP: ‘rir para não chorar’

Entregador também é dono de uma lanchonete em um dos bairros mais afetados pelas chuvas em Bertioga. Ele também ajudou a remover alguns moradores que ficaram ilhados. Vídeo mostra motoboy fazendo entregas com prancha em rua alagada após temporal no litoral

Um motoboy utilizou um stand up paddle para fazer entregas de lanches em uma rua alagada de Bertioga, no litoral de São Paulo., após o temporal que castigou a região. Imagens obtidas pelo g1 e que estão circulando pela internet mostram Jonathan do Nascimento Souza, de 26 anos, em cima da prancha, com uma mochila nas costas e um capacete de motociclista na cabeça (veja o vídeo acima).

Além de motoboy, Jonathan também é o proprietário da lanchonete Empório do Cheff, localizada no bairro Chácaras, um dos locais da cidade mais afetados pelas fortes chuvas. Na noite de sábado (18), ele conta que resolveu fazer as últimas entregas em uma prancha.

“Estava trabalhando. Porém, com o alagamento, paramos de realizar os pedidos. Como ainda havia uma entrega para ser feita em uma rua próxima, que dava para ir a pé, levei de stand up e voltei brincando com o capacete e com a bag [bolsa]”, contou.

Vídeo mostra motoboy fazendo entregas com prancha em rua alagada após temporal em Bertioga

Arquivo pessoal/Junior Pedrosa

Na manhã de domingo (19), o empresário diz que outras imagens foram feitas. Mas, dessa vez, foi apenas uma simulação. “A brincadeira foi para distrair, rir para não chorar. Fiquei muito triste”.

Depois, segundo ele, a água na rua já baixou. Jonathan ressaltou que, além da brincadeira na hora das entregas, ele também ajudou a remover alguns moradores que ficaram ilhados. “Vi pessoas perderem tudo o que tinham dentro de casa, inclusive um dos meninos que trabalha comigo. Entrou água na casa da minha mãe e em vários comércios também. Muito triste esta situação”, desabafou.

Vídeo mostra motoboy fazendo entregas com prancha em rua alagada após temporal em Bertioga

Bruno Santos

Desabrigados

Bertioga registrou um volume de chuva de 683 mm durante o temporal que castigou as cidades da Baixada Santista e Litoral Norte e foi considerado o maior da história no país. Por conta das situação, o governo estadual publicou o Decreto 67.502/23, declarando estado de calamidade pública.

Os moradores de Bertioga, que estavam desabrigados após as chuvas que castigaram a cidade, retornaram para casa na terça-feira (21). As 17 famílias estavam alojadas na quadra da Escola Municipal José de Oliveira desde o último domingo (19).

Os imóveis dos moradores foram vistoriados e avaliados pela administração, que está acompanhando o retorno dessas pessoas às moradias, prestando todo apoio necessário. A administração municipal disse que está fornecendo refeições e disponibilizando serviços de emissão de documentos e cadastro nos programas do Governo Federal.

A Secretaria de Serviços Urbanos está executando a recuperação de vias em diversos bairros da cidade, entre eles, Indaiá, Jardim Raphael e Boraceia. Também foram intensificados os serviços de cata-treco, cata-poda e limpeza de ruas pela cidade.

Jonathan do Nascimento Souza afirmar ter ajudado a remover os moradores que ficaram ilhados após temporal em Bertioga

Arquivo pessoal

Doações

Doações de alimentos não perecíveis, roupas, colchões e itens diversos estão sendo entregues pelo Fundo Social de Solidariedade a famílias afetadas pelas chuvas em diversos pontos da Cidade.

A Prefeitura continua arrecadando roupas, alimentos não perecíveis (exceto sal), produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões e roupas de cama.

Confira os pontos de entrega e horários de atendimento:

Fundo Social de Solidariedade: Rua Walter Pereira Prado, 77, Centro – das 8h às 17h

Casa da Cultura: Av. Tomé de Souza, 130, Centro – das 13h às 19 h

Vila do Bem Boraceia: Av. Henrique Arcuri, 99, Boraceia – das 8h às 17h

Centro Comunitário da Vila do Bem Chácaras: Rua São Gonçalo, s/nº, Chácaras – das 8h às 17h.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

“

pappa2200