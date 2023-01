Motociclista atingida por motorista bêbado em Osvaldo Cruz não resiste aos ferimentos e morre

Acidente foi registrado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), na noite deste domingo (29). Motociclista morreu em decorrência de acidente de trânsito em Osvaldo Cruz (SP)

Uma mulher, de 27 anos, que era a condutora de uma motocicleta atingida na parte traseira por um carro dirigido por um motorista bêbado, na noite deste domingo (29), no km 568,100 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Osvaldo Cruz (SP), não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária, o motorista do veículo, um homem de 30 anos, apresentava sinais notórios de embriaguez, como olhos avermelhados, forte odor etílico e andar cambaleante.

Ele realizou o teste com etilômetro ativo, que resultou no índice de 0,47 mg/l de álcool no sangue. Diante do fato, foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor.

A condutora da moto, moradora de Sagres (SP), foi socorrida ainda com vida no local e encaminhada ao Pronto-socorro de Osvaldo Cruz, assim como o passageiro da motocicleta, um homem de 40 anos, que também ficou ferido.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em Marília (SP), onde faleceu.

O homem permaneceu hospitalizado em Osvaldo Cruz.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, em Adamantina (SP), onde a Polícia Civil ratificou a voz de prisão do motorista do carro. O homem, morador de Arco-Íris (SP), permaneceu preso na carceragem da Cadeia de Adamantina no aguardo da audiência de custódia na Justiça.

A Polícia Civil investiga o caso e informou que aguarda a conclusão dos laudos periciais que vão definir a dinâmica do acidente.

