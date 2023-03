Motociclista atropelada por ônibus descobre gravidez após acidente em Ribeirão Preto, SP

Porteira de 35 anos foi atingida por coletivo em dezembro de 2022. Dias depois, recebeu notícia de que seria mãe durante processo de recuperação. ‘Dor é mais intensa’, diz. Motociclista fica ferida após colisão com ônibus em Ribeirão Preto, SP

A motociclista Lilian Tavares do Carmo, de 35 anos, descobriu gravidez após ser atropelada por um ônibus do transporte coletivo em Ribeirão Preto (SP), em dezembro de 2022.

O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas Cerqueira César e Florêncio de Abreu, no Centro, e foi registrado por câmeras de segurança. (assista acima)

A porteira conta que, 18 dias após a colisão, recebeu a notícia de que estava grávida havia um mês.

Hoje, no quarto mês de gestação, ela diz que o processo de recuperação ficou mais difícil em função de medicamentos que não podem ser ingeridos.

“Fica tudo muito mais difícil. Parece que a dor é mais intensa, porque você não pode tomar remédio, então está bem complicada essa recuperação”, relata.

A vítima quebrou cinco costelas, fraturou a fíbula e sofreu um corte na testa.

A batida

O acidente ocorreu por volta das 20h de 28 de dezembro. No vídeo, é possível ver o momento em que o ônibus sobe pela Cerqueira César e atropela a motociclista que vinha pela Florêncio de Abreu.

Com a colisão, a moto foi parar embaixo de uma das rodas do coletivo. Apesar de não se lembrar, testemunhas que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disseram que Lilian estava acordada e conversando.

A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa, onde ficou internada por quatro dias. Como vivia sozinha em Ribeirão, se mudou para a casa da família, em Ituverava (SP).

“Não era um trajeto que eu fazia com frequência, porque era um trabalho que eu havia começado. O sinal abriu para mim na Florêncio e fechou para o ônibus na Cerqueira. Foi quando o ônibus passou o sinal vermelho e bateu em mim”, lembra a porteira.

À espera de um novo nascimento

Grávida de quatro meses e sem conseguir trabalhar desde o acidente, Lilian se prepara para ser mãe ao mesmo tempo em que tenta se recuperar dos traumas físicos e psicológicos que sofreu.

Com treze semanas de gestação, ela ainda não descobriu o sexo da criança. Mas tem um palpite: “Eu acho que é uma menina, mas vamos ver”, aposta.

Além de perder a moto, a porteira teve de arcar com todas as despesas do hospital. Ela afirma que chegou a entrar em contato com o consórcio PróUrbano, que gerencia o transporte coletivo da cidade, mas não conseguiu ser ressarcida.

“Me falaram que a seguradora dele só cobre danos corporais, ou seja, materiais não cobre”, explica.

Procurada, a empresa disse que houve contato e propostas entre as partes, mas a negociação não evoluiu.

