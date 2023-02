Motociclista bate em poste e morre na hora em Araguaína

Motociclista bateu em um poste na Avenida Filadélfia. Acidente foi na madrugada deste domingo (26). Motociclista bate em poste e morre na hora

Um homem morreu por volta de 2h da manhã deste domingo (26), em um acidente próximo ao parque de exposições de Araguaína. O jovem estava em uma motocicleta e bateu em um poste na avenida Filadélfia.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista bateu em uma placa de sinalização e, depois, colidiu com o poste. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas ele não resistiu e morreu na hora. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A perícia ainda não apontou as causas do acidente.

