Motociclista colide com trator em rodovia de SC e sofre lesões no rosto e na perna

Condutor do trator nada sofreu. Acidente aconteceu na SC-110, em Ituporanga. Colisão entre trator e motocicleta na SC-110 em Ituporanga

PM-SC/Divulgação

O condutor de uma motocicleta sofreu vários ferimentos e foi encaminhado ao hospital após colidir com um trator em trecho da SC-110 em Ituporanga, no Norte catarinense. Ele sofreu ferimentos na face e na perna, mas foi levado consciente para atendimento médico.

O acidente ocorreu na tarde de sábado (11) e as causas que levaram a colisão são levantados pela polícia. Após a batida, a moto parou embaixo do trator.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

O condutor do veículo pesado nada sofreu. Por causa do acidente, o trecho da rodovia, no bairro Bela Vista, foi interditado parcialmente.

O estado de saúde da vítima não foi atualizado até a publicação desta reportagem.

Colisão entre trator e motocicleta na SC-110 em Ituporanga

PM-SC/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata