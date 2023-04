Motociclista colide em carro, é ameaçado de morte e tem a moto roubada como forma de pagamento do dano, em Presidente Prudente

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, os dois homens que estavam no veículo foram presos em flagrante nesta sexta-feira (31). Após bater contra carro, homem tem motocicleta roubada como forma de pagamento em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

Dois homens, de 22 e 21 anos, foram presos em flagrante após ameaçar e roubar a motocicleta de um homem que havia colidido no carro em que estavam na Estrada Raimundo Maiolini, nesta sexta-feira (31), em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, a vítima, de 40 anos, informou que estava andando com sua moto na via e colidiu na traseira de um carro. Em seguida, o veículo avançou alguns metros à frente, retornou e desceram dois indivíduos de dentro.

Ainda segundo relatou a vítima, eles começaram o ameaçar, dizendo que iriam matá-lo e pegariam uma arma dentro do carro. Em seguida, subtraíram a motocicleta e levaram embora como garantia de pagamento, devido ao prejuízo sofrido na colisão entre os veículos.

Após o roubo, a vítima ligou para a Polícia Militar, explicou a situação e disse que conhecia um dos envolvidos.

A equipe localizou um deles e o encaminhou para a Delegacia de Polícia. Durante depoimento, o pai do indiciado disse que sabia onde a motocicleta estava e que ela seria entregue, solicitando que fosse amenizada a situação do filho.

Os policiais encontraram a moto no local informado, estacionada e com a chave no contato.

Conforme o boletim, o outro envolvido também foi localizado. Durante depoimento, o indivíduo informou que depois da colisão, enquanto a vítima e o primeiro suspeito discutiam, ele pegou a moto, deixou o local e foi com ela para casa. Depois, o outro envolvido pediu que ele a deixasse em qualquer lugar na rua e, assim, estacionou a moto.

Em pesquisa nos sistemas policiais, foi constatado que o segundo suspeito é procurado pela Justiça.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos em flagrante.

Os veículos foram periciados.

Motorista e passageiro foram presos em flagrante após ameaçar motociclista e furtar o veículo nesta sexta-feira (31)

Polícia Civil

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo