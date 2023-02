Motociclista colide em carro, sofre amputação e é socorrido pelo helicóptero Águia em Mogi Mirim

Vítima foi socorrida no local pela equipe de resgate. O motorista do carro envolvido no acidente fugiu. Um motociclista de 40 anos teve uma perna amputada após colidir com um carro em uma rua de Mogi Mirim (SP) neste sábado (18). O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado e fez o socorro do piloto. Já o motorista do carro fugiu do local sem prestar assistência.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rua Sebastião Milano Sobrinho, no bairro Jardim Planalto. A Guarda Municipal de Mogi Mirim e o Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foram acionados para auxiliar no resgate do motociclista.

O helicóptero conseguiu um local aberto e de pouco movimento para fazer o pouso e concluir o socorro. O ferimento na perna do homem era grave, uma fratura exposta. O hospital para onde o motociclista foi levado ainda não foi divulgado.

