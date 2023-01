Motociclista com bolsa de entregador de lanches por aplicativo é flagrado com droga e preso por tráfico em Natal

Segundo a polícia, homem confessou que aceitou fazer entrega de droga em troca de R$ 100. Polícia ainda deve investigar se preso por tráfico de drogas era cadastrado como entregador ou usava material como disfarce.

Cedida

Um homem de 27 anos que estava caracterizado como motoentregador de lanches por aplicativo – inclusive com uma bolsa usada pelos entregadores – foi flagrado com maconha e preso por tráfico de drogas em Natal.

O caso aconteceu por volta das 22h desta quarta-feira (25) em uma blitz montada na avenida São Miguel dos Caribes, no bairro Neópolis, Zona Sul de Natal.

Segundo a Polícia Civil, em depoimento, o homem afirmou que trabalha há algum tempo como motoentregador, mas que os ganhos estavam insuficientes para pagar o aluguel.

Por essa razão ele teria aceitado a oferta de R$ 100 para entregar cerca de 50 gramas de maconha em uma conveniência no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal. Ele teria recebido metade do valor ao recolher o entorpecente e receberia o restante na entrega.

Os policiais ainda não confirmaram se o homem de fato tem cadastro como motoentregador, ou se usava o material apenas como o disfarce para o crime. Segundo a polícia, ele já tinha sido preso por tráfico.

O suspeito foi autuado em flagrante e aguarda audiência de custódia.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vito Califano