Motociclista de 18 anos morre em acidente na zona norte de São José dos Campos

Jovem foi atingido por um carro na Avenida Rui Barbosa e morreu no local. Motociclista de 18 anos morre em São José dos Campos

Polícia Militar

Um motociclista de 18 anos morreu na manhã deste sábado (28) após ser atingido por um carro na Avenida Rui Barbosa, no bairro Vila Santa Helena, na zona norte de São José dos Campos.

O motorista do veículo foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. O caso foi registrado como homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar.

De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente ocorreu por volta das 5h45. Quando a polícia chegou ao local, o jovem era atendido pelo Samu, mas faleceu no local. O motorista do carro informou aos policiais que atingiu o jovem ao realizar uma manobra. A perícia foi acionada ao local.

Veja mais sobre a o Vale do Paraíba e região bragantina

Mata