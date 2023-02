Acidente aconteceu na tarde da quarta-feira (1), no bairro Romeu Tortorelli. Dois homens que estavam no veículo não prestaram socorro à vítima. Motociclista de 33 anos morre em São Carlos após colisão com carro

Reprodução/acidade on

Um motociclista de 33 anos morreu em São Carlos (SP) após bater contra um carro no cruzamento das ruas Cid Silva César e José Teixeira, no bairro Romeu Tortorelli, na quarta-feira (1º).

O corpo de Eder Roberto Pereira da Silva está sendo velado no Velório Municipal e será sepultado às 14h30 desta quinta-feira (2) no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista circulava em alta velocidade e não respeitou a sinalização de parada, o que ocasionou o acidente.

Moradores do bairro que testemunharam a colisão disseram que o carro, um Peugeot 106, com o qual a vítima colidiu, também estava em alta velocidade. Nele, havia dois homens, que não prestaram socorro à vítima e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o motociclista morreu no local.

A Polícia Militar também foi chamada e, por meio da placa dos veículos, os policiais constataram que o carro estava com o licenciamento vencido desde 2013.

Já a documentação da motocicleta estava desatualizada desde 2017. Além disso, o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com o B.O. Ambos os veículos foram recolhidos ao pátio de Água Fria.

Até a publicação desta reportagem, a Polícia Civil ainda não havia identificado os dois homens que estavam no carro . Eles podem responder pelos crimes de homicídio culposo na direção e fuga do local do acidente.

