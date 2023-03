Motociclista de 43 anos fica ferido após bater em veículo na Rodovia Júlio Budiski, em Álvares Machado

Ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (24), no km 10,900 da via. Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta, no km 10,900 da Rodovia Júlio Budiski (SP-501), deixou um homem, de 43 anos, com ferimentos no ombro e nos pés, na tarde desta sexta-feira (24), em Álvares Machado (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o motociclista colidiu na lateral do veículo e, em seguida, caiu na via.

A Polícia Rodoviária explicou ao g1 que os veículos transitavam no sentido de Alfredo Marcondes (SP) a Presidente Prudente (SP) e, por motivos a serem esclarecidos, o motociclista colidiu na lateral traseira direita do carro.

O Corpo de Bombeiros informou que o motociclista sofreu ferimentos leves no ombro e pés. Ele foi socorrido para o Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente (SP).

O trecho da via não foi afetado e o trânsito segue normalmente pelo local.

Vittorio Ferla