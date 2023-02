Motociclista de 50 anos é encontrado morto em rodovia de Cravinhos, SP

Moto estava caída em trevo na Rodovia José Fregonesi (SP-328). Polícia investiga caso. Um motociclista de 50 anos foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (28) na Rodovia José Fregonesi (SP-328), em Cravinhos (SP).

A vítima, identificada como Sandro Luís Ramos, estava caída nas proximidades de uma alça de acesso ao trevo entre as rodovias José Fregonesi e Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), segundo boletim de ocorrência (BO).

O registro aponta que a moto também estava caída na pista sentido Cravinhos a Ribeirão Preto (SP). A Polícia Científica foi acionada e não viu indícios de colisão com outro veículo tampouco de marcas de frenagem no asfalto.

O caso foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto.

