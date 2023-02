Motociclista desobedece semáforo em cruzamento e causa acidente de trânsito com outras duas motos em Dracena

Após furar sinal, condutor atingiu um mototaxista de 38 anos. Ambos ficaram gravemente feridos no Jardim Brasilândia. Acidente de trânsito entre três motos deixou dois homens feridos em Dracena (SP)

Um acidente de trânsito envolvendo três motocicletas deixou dois homens gravemente feridos, nesta terça-feira (28), em um cruzamento entre a Avenida Presidente Roosevelt e a Rua Aécio de Féo Flora, no Jardim Brasilândia, em Dracena (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu após um motociclista, de 31 anos, não obedecer o sinal vermelho de um semáforo na rua e passá-lo com o objetivo de cruzar a avenida.

O condutor, após furar o sinal, se chocou com um mototaxista, de 38 anos, que vinha pela avenida e trafegava sentido Centro.

Um terceiro motociclista, que estava parado no sinal, local onde o acidente aconteceu, foi atingido pelas motos depois da colisão. Este homem, de 37 anos, foi multado por dirigir com categoria diferente da exigida (categoria B), e não teve ferimentos.

Os outros dois envolvidos foram socorridos em estado grave para o Pronto-socorro de Dracena.

A reportagem do g1 entrou em contato com o Pronto-socorro, que informou que as duas pessoas continuam internadas na unidade.

