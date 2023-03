Motociclista é arrastado por enxurrada em avenida do Jardim Margarida

Ele estava na Avenida Celeste, que fica entre Suzano e Mogi das Cruzes, quando não conseguiu mais segurar veículo por causa da correnteza. Motocicleta é arrastada por enxurrada no limite de Mogi das Cruzes e Suzano

O temporal de sexta-feira (10), surpreendeu não só pela quantidade de água em tão pouco tempo, mas também pelas imagens registradas durante a chuva. Um motociclista foi flagrado sendo arrastado pela enxurrada no Jardim Margarida.

O vídeo foi gravado por volta das 17h, na Avenida Celeste que fica entre Suzano e Mogi das Cruzes. A correnteza que se formou foi tão forte que o dono não conseguiu segurar o veículo.

O motociclista se arrisca e tentar recuperar a motocicleta. Ele tenta fazer força para levantar a moto, mas a água da chuva não deixa. Na mesma avenida, um pouco mais tarde, moradores encontraram um motocicleta no meio da água.

Ainda com a avenida alagada, alguns moradores se aproximam do veículo. Juntos conseguem erguer e retirar a motocicleta.

