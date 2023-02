Motociclista é arremessado após ser atingido por carro em avenida de Ribeirão Preto, SP

Homem de 26 anos foi socorrido com múltiplos ferimentos e está internado em coma na Santa Casa. Polícia investiga o caso. Moto fica danificada após acidente em Ribeirão Preto

Arquivo Pessoal

Um motociclista de 26 anos foi arremessado da moto ao ser atingido por trás por um carro na Avenida Dom Pedro I na madrugada deste sábado (4) em Ribeirão Preto (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na altura do número 1248 quando recebeu a batida do carro.

Testemunhas disseram aos policiais que, no momento da batida, o carro estava em alta velocidade. O motorista, no entanto, não parou para prestar socorro.

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa, onde está internado em coma.

A moto dele ficou com algumas partes danificadas e a perícia foi acionada. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Acidente entre carro e moto ocorreu na Avenida Dom Pedro I

Isabela Diógenes/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região

Vito Califano