Motociclista é baleado durante discussão de trânsito na Zona Sul de Aracaju

De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos fugiu. Polícia Militar Sergipe

Leonardo Barreto/ g1/ arquivo

Um motociclista foi baleado na perna durante uma discussão com um motorista de um carro, na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Jardins, na Zona Sul de Aracaju, na noite dessa segunda-feira (20). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

De acordo com a vítima, a discussão iniciou próximo a um food park localizado na via, e a vítima caiu em um posto de combustíveis na mesma avenida. O autor dos disparos fugiu.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), onde segue internada nesta terça (21), para avaliação neurológica. O quadro de saúde é estável.

O caso, inicialmente tratado como tentativa de homicídio, será investigado pela Polícia Civil, que pede que informações que possam identificar o autor dos disparos sejam passadas através do Disque-Denúncia, pelo 181.

Vittorio Ferla