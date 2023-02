Motociclista e garupa são atropeladas após carro avançar no sinal de pare em Ribeirão Preto; VÍDEO

Acidente ocorreu no último domingo (5) na região do Boulevard. Polícia Civil investiga o caso. Motociclista fica ferida em batida com carro que avançou sinal de pare

Imagens mostram o momento em que uma motociclista foi atingida por um carro que avançou no sinal de parada obrigatória em Ribeirão Preto (SP). O acidente ocorreu no último domingo (5), mas as imagens somente divulgadas nesta terça-feira (7).

No vídeo (veja acima), é possível ver que carro não respeita a sinalização e avança no cruzamento das Ruas São José e João Penteado, por onde passava a motociclista na preferencial, na região do Boulevard.

Com o impacto, a condutora do moto e uma passageira que estava na garupa são arremessadas a metros de distância. O carro vai parar na esquina ao atingir um terreno em construção.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motociclista foi socorrida com ferimentos na perna e foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida Treze de Maio. A passageira não se feriu, assim como o motorista do carro.

As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

