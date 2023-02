Motociclista e passageira grávida ficam feridos após caírem de moto em avenida de Boa Vista

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23), na avenida São Sebastião, no bairro Tancredo Neves. A mulher, grávida de três meses, sofreu uma fratura na perna. Vítimas caíram da motocicleta, na avenida São Sebastião.

Um motociclista, de 58 anos, e uma mulher, de 29 anos, grávida de três meses, ficaram feridos após caírem de moto na madrugada desta quinta-feira (23). O acidente aconteceu na avenida São Sebastião, no bairro Tancredo Neves, zona Oeste de Boa Vista.

Segundo a Polícia Militar, o casal trafegava pela avenida quando outra motocicleta passou em alta velocidade. Com isso, o homem se assustou e jogou a moto para o canteiro central da via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu as vítimas para o Hospital Geral de Roraima (HGR). A mulher sofreu uma possível fratura na perna esquerda.

O caso foi registrado no 2° Distrito Policial para as devidas providências.

Vittorio Rienzo