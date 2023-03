Motociclista e pedestre morrem após acidente na rodovia Pe. Manoel da Nóbrega, SP

Segundo a Polícia, um pedestre tentou atravessar a via durante a noite e foi atropelado. Acidente mata motociclista e pedestre que tentava atravessar rodovia em Mongaguá, SP, na noite de quarta-feira (8).

g1 Santos

Duas pessoas morreram durante um acidente de trânsito na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura de Mongaguá, no litoral de São Paulo, na noite de quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um pedestre de 57 anos tentou atravessar a via e foi atropelado por um motociclista, de 25, que também foi a óbito.

O acidente ocorreu no km 308 na pista oeste da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária, por volta das 20h, o pedestre foi atingido por uma moto da cor preta. Após a colisão, o veículo tombou na via e o motociclista foi arremessado na faixa 1 da rodovia.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A equipe constatou a morte das duas pessoas no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o caso foi encaminhado à Delegacia Sede de Mongaguá, que acionou a perícia. O veículo do motociclista foi retirado do local pelo irmão da vítima.

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

pappa2200