Motociclista é preso por tráfico de droga com porções de maconha no Centro, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (27) e homem, de 26 anos, permaneceu à disposição da Justiça.

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (27), por tráfico de droga no Centro, em Presidente Prudente (SP).

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento na região central e avistaram um motociclista trafegando pela Avenida Coronel José Soares Marcondes, que apresentou nervosismo e tentou fugir dos agentes.

A PM abordou a motocicleta e, durante busca pessoal, localizou, no bolso direito, quatro tabletes pequenos de substância esverdeada, aparentando ser maconha, e outras três porções do mesmo entorpecente no outro bolso.

Ao ser questionado, o envolvido admitiu que estava traficando entorpecentes por estar desempregado e que havia mais droga e uma balança de precisão em sua residência.

Os policiais foram até a casa do homem, na Vila Industrial, e, no forno do fogão, foram localizados cinco tabletes pequenos de maconha e, no armário da cozinha, uma balança de precisão.

Além disso, na gaveta de um armário no mesmo cômodo, a PM localizou R$ 1.350 em espécie que, segundo o homem, seria proveniente do tráfico de drogas. Ele também indicou que havia mais entorpecentes dentro de uma bolsa em um dos cômodos. Os policiais localizaram sete tabletes de maconha ao lado do guarda-roupas.

O envolvido foi preso em flagrante por tráfico de droga, encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

