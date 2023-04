Motociclista é resgatado após passar noite caído em ribanceira às margens de rodovia no RN

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, homem não sente as pernas e passou cerca de 10 horas no local, até ter pedido de ajuda ouvido pela manhã. Policial desce ribanceira até local onde motociclista caiu, no Seridó potiguar.

Um homem de 39 anos foi resgatado após passar cerca de 10 horas caído em uma ribanceira às margens da RN-118, perto da cidade de Ipueira, na região do Seridó potiguar.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem despencou no local na noite de sábado (1º), mas só foi encontrado na manhã deste domingo (2). A equipe foi acionada ao local do acidente, entre Ipueira e São João do Sabugi, por volta das 8h.

O homem é da cidade de Caicó, também no Seridó, e voltava de Patos, na Paraíba, quando perdeu o controle da moto em uma curva sinuosa e caiu da ribanceira de cerca de 10 metros.

Moto de homem que caiu de ribanceira no Seridó potiguar também foi retirada do local

Sem conseguir sentir as pernas, o homem permaneceu no local, ao lado da moto, até a manhã deste domingo (2). Um morador de Ipueira que foi ao local ver sua plantação de capim ouviu os gritos de socorro da vítima e acionou as autoridades.

O motociclista foi socorrido por uma ambulância de São João do Sabugi, levado para uma unidade de saúde do município e transferido para o hospital de Caicó, ainda pela manhã. Segundo a polícia, o homem está consciente e agora aguarda transferência para Natal.

