Motociclista fica ferida após ser atingida por carro na Norte-Sul, em Campinas, e motorista é preso por suspeita de embriaguez após fuga

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (25) e vítima foi socorrida e levada ao Hospital Mário Gatti. Condutor deixou local do acidente, foi interceptado e levado para o 1º Distrito Policial. Motorista foi preso após atingir motociclista em Campinas

Uma motociclista de 38 anos ficou ferida em Campinas (SP), na manhã deste sábado (25), após ter o veículo atingido na lateral por um carro modelo Creta na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, no momento em que passava pelo cruzamento com a Rua Barreto Leme, segundo a Guarda. O motorista do automóvel foi preso por suspeita de embriaguez após fuga. Veja abaixo detalhes.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Mário Gatti pelo Samu, mas detalhes sobre o estado de saúde não foram informados até a publicação. A moto teve uma série de danos e pedaços chegaram a ficar espalhados pela avenida. Houve bloqueio em trecho do trânsito na região por causa do acidente.

O acidente foi por volta das 6h20 e, ainda segundo a Guarda, o condutor do automóvel, um jovem de 23 anos, deixou o local e dirigiu sentido Taquaral, mas foi interceptado em uma praça ao passar no cruzamento entre Norte-Sul e Rua Dr. José Francisco de Camargo. Dentro do carro havia cerveja.

Durante registro do caso no 1º Distrito Policial, a Polícia Civil constatou que o rapaz estava embriagado e, por isso, houve prisão em flagrante. O motorista foi levado para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial, e deve passar por audiência de custódia até este domingo. A defesa dele não foi localizada.

Investigação

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) confirmou que dentro do carro havia cerveja e o caso foi registrado como embriaguez ao volante, fuga de local de acidente e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. “Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística”, diz nota.

Moto ficou com série de danos após acidente na Norte-Sul, em Campinas

Giuliano Tamura/EPTV

Carro envolvido em acidente na Norte-Sul, em Campinas

Giuliano Tamura/EPTV

Copo de bebida encontrado dentro de carro envolvido em acidente na Norte-Sul, em Campinas

Giuliano Tamura/EPTV

Acidente na Norte-Sul, em Campinas, provocou reflexos no trânsito

Giuliano Tamura/EPTV

