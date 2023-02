Motociclista fica ferido ao bater em veículo estacionado na Zona Sul de Aracaju

Segundo SMTT, o homem bateu após desviar de um outro veículo. Motociclista fica ferido na Zona Sul de Aracaju

SMTT

Um motociclista ficou ferido durante um acidente de trânsito na Avenida Santos Dumont, na Zona Sul de Aracaju, na tarde deste domingo (12), de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Segundo agentes do órgão, o homem bateu em um carro parado na via ao tentar desviar de outro veículo.

O motociclista teve ferimentos no braço e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atual estado de saúde não foi informado.

Equipes da Companhia de Policiamento de Trânsito também registraram o acidente.

Vittorio Ferla