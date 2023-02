Motociclista fica ferido ao envolver-se em colisões com dois carros em Presidente Prudente

Vítima foi socorrida em trecho da Rua 12 de Outubro, no Jardim Aviação, e levada à Santa Casa de Misericórdia para receber atendimento, na tarde deste sábado (4). Motociclista envolveu-se em colisões com carros em Presidente Prudente (SP)

Amanda Simões/TV Fronteira

Um motociclista ficou ferido em decorrência de um acidente de trânsito, na tarde deste sábado (4), no Jardim Aviação, em Presidente Prudente (SP).

Ele trafegava pela Rua 12 de Outubro, no sentido bairro–Centro, quando perdeu o controle da direção, por motivos ainda desconhecidos, e se envolveu em colisões com dois carros.

A Polícia Militar foi acionada às 13h48 e compareceu ao local para o atendimento da ocorrência.

A Polícia Científica também foi chamada e compareceu ao local para realizar a perícia.

O motociclista foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente para receber atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com traumatismo craniano e encaminhada em estado grave para o hospital.

