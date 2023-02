Motociclista fica ferido ao se envolver em acidente com ônibus em Piraí

Batida aconteceu no bairro Varjão. Segundo a polícia, vítima, de 51 anos, foi socorrida com ferimentos leves para Hospital Flávio Leal. Um motociclista ficou ferido ao se envolver em um acidente com um ônibus na noite de quarta-feira (1º) em Piraí (RJ). A batida aconteceu na Rua das Tulipas, no bairro Varjão.

Segundo a polícia, a vítima, de 51 anos, derrapou em uma curva e colidiu com o coletivo.

O homem foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital Flávio Leal. Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde do paciente até a publicação desta reportagem.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista e os passageiros do ônibus não ficaram feridos.

valipomponi