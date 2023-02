Motociclista fica ferido após colidir com carreta em São José dos Campos

Acidente aconteceu na Vila Tesouro; apesar do susto, o motociclista ficou levemente ferido. Acidente aconteceu por volta das 13h; motorista teve escoriações pelo corpo

Um motociclista ficou ferido na tarde desta terça-feira (28), após colidir om uma carreta na Estrada Martins Guimarães, na Vila Tesouro, na zona leste de São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 13h. Ao chegarem no local, os militares se depararam com o motociclista em pé e apenas com escoriações pelo corpo.

Os bombeiros não souberam dizer ao certo o motivo do acidente, porque o motociclista recusou atendimento e a equipe de resgate deixou o local.

