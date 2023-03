Motociclista fica ferido após colidir contra muro em Guaratinguetá

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), no Parque da Árvore. Um motociclista, de 24 anos, ficou ferido após colidir a moto contra um muro na Rua Oscar Pires de Castro, no Parque da Árvore, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (8). O jovem foi encaminhado para a UPA com uma contusão na coxa esquerda.

De acordo o SAMU, a equipe recebeu um chamado de socorro e, ao chegar no local, encontrou a vítima deitada no chão ainda com o capacete, lúcido, orientado e com ferimentos leves.

Após os exames físicos realizados pela equipe médica, foi constatado contusão na coxa esquerda e o rapaz foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Vittorio Ferla