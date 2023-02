Motociclista fica ferido após colidir motocicleta contra carro em avenida de Boa Vista

Acidente aconteceu na tarde desse sábado (18), na avenida Venezuela. A vítima, de 22 anos, foi encaminhada para o Hospital Geral de Roraima. Hospital Geral de Roraima (HGR).

Fernando Oliveira/Divulgação/Arquivo

Um jovem, de 22 anos, ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um carro na tarde desse sábado (18). O acidente aconteceu na avenida Venezuela, no bairro Liberdade, zona Oeste de Boa Vista.

Segundo testemunhas, o motociclista trafegava em sentido a avenida Mário Homem de Melo quando colidiu na traseira direita do carro. As informações foram repassadas para a Polícia Militar.

Na ocasião, o condutor do carro, de 39 anos, seguia em direção a avenida Glaycon de Paiva e iria concluir um retorno. No entanto, ele não percebeu a presença do motociclista e ocasionou a colisão.

O jovem sofreu uma possível fratura no antebraço esquerdo e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral de Roraima.

A Perícia também foi acionada e realizou os procedimentos necessários. Os dois veículos estavam devidamente licenciados e foram liberados ainda no local. O caso foi registrado no Distrito Policial.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

valipomponi