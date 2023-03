Motociclista fica ferido após colisão com ônibus em Araraquara

Vítima chegou a desmaiar e teve o pulso direito quebrado, sendo socorrida pelo Samu nesta sexta-feira (3). Moto colide contra ônibus e parou em carro em Araraquara

Walter Strozzi/acidadeon

Um motociclista ficou ferido após colidir contra a lateral de um ônibus na Rua Maurício Galli, em Araraquara (SP), nesta sexta-feira (3).

O ônibus teria perdido o freio na descida da via, no sentido Centro-bairro, causando o acidente. Após a colisão a moto parou em um carro Gol que seguia pela rua.

O motociclista, que não teve a identidade divulgada, chegou a desmaiar com a forte pancada e teve o pulso direito quebrado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Araraquara.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal está no local orientando o trânsito.

