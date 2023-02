Motociclista fica ferido após ser atingido por carro em avenida na zona Oeste de Boa Vista

Acidente aconteceu na noite desse domingo (19), no bairro Silvio Leite. A vítima, de 48 anos, foi levada para o Hospital Geral de Roraima (HGR) Vítima foi levada ao Pronto Socorro Francisco Elesbão, anexo ao HGR, em Boa Vista

Um motociclista, de 48 anos, ficou ferido após ser atingido por um carro na noite desse domingo (19), na avenida Ataíde Teive, no bairro Silvio Leite, zona Oeste de Boa Vista.

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, o carro trafegava pela avenida quando, ao realizar uma conversão à esquerda, colidiu com a motocicleta.

Aos policiais, o motorista do carro informou que, antes de fazer a manobra, observou a rua e percebeu que não havia movimentação de outros veículos. No entanto, devido a um “ponto cego” do veículo, não percebeu a presença do motociclista e causou a colisão.

A vítima foi atendida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e, após receber os primeiros socorros, foi conduzido para o Hospital Geral de Roraima (HGR). Ele sofreu uma fratura no braço esquerdo.

A Perícia também foi acionada. A motocicleta estava com a documentação atrasada e foi levada para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso foi aregistrado no 4º Distrito Policial.

