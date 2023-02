Motociclista fica preso a rodas de caminhão e morre após acidente em Ji-Paraná, RO

Colisão fatal foi numa via conhecida como T-25, no segundo distrito. Acidente foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Acidente entre moto e caminhão termina com morte em Ji-Paraná

Um motociclista de 21 anos, identificado como Fernando José da Silva, morreu depois de ser atingido por um caminhão na área urbana de Ji-Paraná (RO). O acidente foi na noite desta quarta-feira (31).

Segundo informações obtidas pela Rede Amazônica, o impacto entre os veículos foi tão forte que, além de Francisco ser jogado no asfalto, as rodas passaram por cima dele e seu corpo ficou preso debaixo dos pneus do caminhão.

A colisão fatal foi numa via conhecida como T-25, no segundo distrito de Ji-Paraná.

Em depoimento à polícia, o motorista de caminhão contou que seguia pela avenida Brasil quando tentou virar na T-25 e o motociclista atingiu em cheio a carroceria do veículo.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que registrou o acidente como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

