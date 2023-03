Motociclista fica preso embaixo de ônibus após colisão em avenida de Sertãozinho, SP

Acidente ocorreu neste sábado (11) no Centro da cidade. Vítima sofreu ferimentos leves. Acidente ocorreu na tarde deste sábado (11) em Sertãozinho, SP

Um motociclista ficou preso embaixo de um ônibus suburbano após se envolver em um acidente na Avenida Antônio Paschoal, no Centro de Sertãozinho (SP), na tarde deste sábado (11).

De acordo com informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Equipes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar foram acionadas em compareceram ao local. As circunstâncias da colisão devem ser investigadas pela Polícia Civil.

O g1 aguarda posicionamento da Viação São Bento, empresa responsável pelo ônibus.

