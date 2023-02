motociclista-morre-ao-bater-contra-poste-em-volta-redonda

Acidente aconteceu no bairro Retiro. Vítima, de 20 anos, já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. Um motociclista morreu depois de bater contra um poste na madrugada deste domingo (5) em Volta Redonda (RJ). A batida aconteceu na Avenida Retiro, no bairro Retiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h18 para atender o acidente. Segundo a corporação, a vítima, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Três Poços.

