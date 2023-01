motociclista-morre-ao-bater-contra-poste-em-volta-redonda

Acidente aconteceu no bairro Aterrado. Vítima, de 34 anos, já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. Um motociclista morreu depois de bater contra um poste na noite de domingo (22) em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no bairro Aterrado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 34 anos, morreu no local.

O trânsito chegou a fluir com lentidão durante a tentativa de socorro, mas foi normalizado em seguida.

Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas.

Vito Califano