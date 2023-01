motociclista-morre-ao-ser-atingido-por-carro-em-franca,-sp

Motorista disse que desviou de outro carro quando atingiu a moto de Lucas Eduardo Honório Miquellaci, de 24 anos. Caso é investigado pela Polícia Civil. Motociclista morre após ser atingido por carro em Franca, SP

Leandro América/ Rádio Hertz Notícias

Um motociclista de 24 anos morreu em uma batida com um carro no Jardim Guanabara, em Franca (SP), na madrugada do domingo (29).

A colisão aconteceu na Rua Hipólito José da Costa, pouco depois da meia-noite. De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas Eduardo Honório Miquellaci foi atingido por um Honda Civic.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte dele no local.

O motorista do automóvel se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi multado e submetido a avaliação de um médico legista, que descartou caso de embriaguez.

Ele disse que havia saído de uma festa e que atingiu o motociclista ao tentar desviar de um outro carro que transitava pelo local.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo, ou seja, cometido sem intenção de matar.

