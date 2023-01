Motociclista morre ao ter pescoço cortado por linha de pipa com cerol na Via Norte em Ribeirão Preto, SP

Acidente ocorreu na tarde deste domingo (29). Corpo de Bombeiros foi acionado, mas vítima de 43 anos não resistiu. Motociclista morreu ao ter pescoço cortado por linha com cerol em Ribeirão Preto, SP

Alexandre Sá/EPTV

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (29) ao ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol na Avenida Eduardo Andréia Matarazzo, a Via Norte, em Ribeirão Preto (SP).

A vítima foi identificada como José Ivanildo Correia, de 43 anos, segundo informações apuradas pela equipe de reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo. O acidente ocorreu por volta das 12h no sentido ao Anel Viário Norte (Rodovia Alexandre Balbo, SP-328).

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o motociclista acabou não resistindo aos ferimentos.

A Polícia Militar (PM) e a perícia também compareceram ao local. O corpo vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Linha com cerol atingiu pescoço e matou motociclista em Ribeirão Preto, SP

Alexandre Sá/EPTV

Vittorio Rienzo